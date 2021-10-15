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пятница, 15 октября 2021 16:50

Авто въехало в мемориал Второй мировой - есть погибший

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Авто въехало в мемориал Второй мировой - есть погибший
В Одесской обл. погиб водитель. Фото: Национальная полиция

Смертельная авария произошла в Беляевке Одесской области.

Водитель Nissan протаранил танк на постаменте, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Инцидент произошел около 03:00 15 октября.

51-летний местный житель въехал в постамент на ул. Отамана Головатого. На постаменте стоит советский танк Т-34 времен Второй мировой войны.

Водитель получил смертельные травмы. Медики констатировали смерть.

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14 декабря 2020 года на том же месте произошла похожая ДТП. Водитель из-за тумана не заметил цветник и постамент.

На Львовщине возле села Хоросно в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Авария произошла 8 октября около полуночи на автодороге Киев-Чоп.

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