Авто разорвало, тела разбросало по дороге: в Киеве смертельная авария

Фото: dtp.kiev.ua

Утром 15 июня в Голосеевском районе Киева между станциями метро Лыбидская и Демеевская произошла смертельная авария. На путепроводе возле автовокзала разорвало и перекинуло легковой автомобиль.

Погибли 4-ро человек, по предварительным данным. Их тела разбросало по дороге, сообщает dtp.kiev.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гибель украинцев в Польше: умер самый младший пострадавший

На месте работают медики, спасатели и полиция. Движение по этому участку дороги затруднено.

В Киеве автомобиль Seat Ibiza на большой скорости несколько раз врезался в ограждение скоростного трамвая. От ударов автомобиль смяло, а водителя выбросило из салона через боковое окно. Мужчина ударился об ограждение и получил сложные травмы. Умер по дороге в больницу.