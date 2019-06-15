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суббота, 15 июня 2019 09:43

Авто разорвало, тела разбросало по дороге: в Киеве смертельная авария
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В Киеве между станциями метро Лыбидская и Демеевская произошла смертельная авария. Погибло 4 человека
Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве между станциями метро Лыбидская и Демеевская произошла смертельная авария. Погибло 4 человека
В Киеве между станциями метро Лыбидская и Демеевская произошла смертельная авария. Погибло 4 человека
В Киеве между станциями метро Лыбидская и Демеевская произошла смертельная авария. Погибло 4 человека
В Киеве между станциями метро Лыбидская и Демеевская произошла смертельная авария. Погибло 4 человека

Утром 15 июня в Голосеевском районе Киева между станциями метро Лыбидская и Демеевская произошла смертельная авария. На путепроводе возле автовокзала разорвало и перекинуло легковой автомобиль.

Погибли 4-ро человек, по предварительным данным. Их тела разбросало по дороге, сообщает dtp.kiev.ua.

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На месте работают медики, спасатели и полиция. Движение по этому участку дороги затруднено.

В Киеве автомобиль Seat Ibiza на большой скорости несколько раз врезался в ограждение скоростного трамвая. От ударов автомобиль смяло, а водителя выбросило из салона через боковое окно. Мужчина ударился об ограждение и получил сложные травмы. Умер по дороге в больницу.

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Дата
15
июня

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