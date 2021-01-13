Авто раздавило на тротуаре 2-летнюю девочку. Врач отказался помочь

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12 января в Новомосковске Днепропетровской области столкнулись Daewoo Nexia и Volkswagen Polo. От сильного удара последний вылетел на тротуар, где в этот момент стояли люди. Погибла 2-летняя девочка.

Предварительно установлено, что водитель Daewoo - военнослужащий одной из частей ВСУ. Во время поворота налево не предоставил преимущество автомобилю Volkswagen Polo, который двигался ему навстречу. Удар пришелся на водительскую сторону Volkswagen, сообщает ТСН.

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Ребенка с места аварии забрали еще живим. Однако дежурный врач городской больницы отказался оказать ей помощь. Ребенка направили в другую больницу. По дороге девочка умерла. Об этом рассказал мэр Новомосковска Сергей Резник.

Врач был уволен. Главный врач получила выговор, добавил мэр.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство. 27-летний военнослужащий, который был за рулем Daewoo, задержан, по данным специализированного прокуратуры Южного региона. Выясняют все обстоятельства ДТП, назначены экспертизы. Задержанному готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

В течение 2020 года в Украине произошло 168 107 ДТП. Из них 26 140 ДТП - с травмированными, в которых погибли 3541 человек и 31 974 человека получили травмы, сообщил заместитель председателя патрульной полиции Алексей Билошицкий.