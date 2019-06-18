Авто нашли на глубине 5 м: подробности гибели мужчины и 2-х детей

В Херсонской области с Перекопского канала достали тела мужчины и 2-х детей. Они затонули в результате автомобильной аварии возле села Магдалиновка Чаплинского района. Фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В полиции Херсонской области рассказали подробности трагедии, во время которой погибли братья 5 и 17 лет и их 35-летний сосед вблизи села Магдалиновка Чаплинского района.

Они втроем на автомобиле "Москвич 412" поехали к сельскому магазину. Когда не вернулись, 43-летняя мать ребят позвонила в полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Дети вместе со взрослым поехали на автомобиле семьи "Москвич 412" в сельский магазин. Как впоследствии родителям рассказали односельчане, сделав покупки, мужчина с детьми сели в машину и поехали в неизвестном направлении. Родные самостоятельно пытались разыскать детей, однако им не удалось. Через 17 часов непрерывных поисковых мероприятий недалеко от соседнего населенного пункта работники полиции заметили на почве следы от колес легкового автомобиля, что вели в оросительный магистральный канал. Во время его обследования на глубине около 5 метров был обнаружен автомобиль, на котором уехали разыскиваемые", - сказано в сообщении.

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Окна машины были открыты, а салон - без пассажиров. Была надежда, что они спаслись. Однако в ходе дальнейшего обследования акватории дети и мужчина были найдены в воде мертвыми. Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

Мужчина с детьми исчезли вечером 16 июня. Предварительно, мужчина не справился с управлением. Авто слетело в Перекопский канал.