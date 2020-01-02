Авто на большой скорости слетело с моста и утонуло

1 января в Нежине на Черниговщине погиб водитель легковушки Chevrolet Lacetti.

Авария произошла на повороте с ул. Набережной на Московскую. Мужчина на авто снес пешеходное ограждение, упал в реку Остер и утонул, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: cn.npu.gov.ua В Нежине на Черниговщине погиб водитель легковушки Chevrolet Lacetti

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"Во время поворота водитель превысил скорость движения на мосту, въехал в пешеходное ограждение, после чего машина перевернулась и упала в реку. Водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.

Автор: cn.npu.gov.ua Водитель легковушки снес пешеходное ограждение, упал в реку Остер и утонул

Следователи открыли уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Водитель автомобиля Audi протаранил металлическое ограждение моста и упал в реку Западный Буг. Авария произошла вблизи города Сокаль Львовской области. Мужчину госпитализировали в Червоноградскую больницу.