Авто на большой скорости слетело с моста и утонуло

1 января в Нежине на Черниговщине погиб водитель легковушки Chevrolet Lacetti.
Авария произошла на повороте с ул. Набережной на Московскую. Мужчина на авто снес пешеходное ограждение, упал в реку Остер и утонул, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Во время поворота водитель превысил скорость движения на мосту, въехал в пешеходное ограждение, после чего машина перевернулась и упала в реку. Водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.
Водитель автомобиля Audi протаранил металлическое ограждение моста и упал в реку Западный Буг. Авария произошла вблизи города Сокаль Львовской области. Мужчину госпитализировали в Червоноградскую больницу.
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