Авиаудары по Житомирской области: люди остались без крыш и окон

В Житомирской области в ночь на 13 марта войска Российской Федерации совершили новые авиаудары по селам Буда Воробьи и Старые Воробьи Малинской общины.

В результате взрывов разрушены и повреждены дома, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

"Около 4:00 по селу Морозовцы Коростенского района россияне также нанесли ряд авиаударов. В результате этого разрушениям подверглись несколько жилых домов, почти все остальные здания села остались без крыш и окон. Предварительно, без человеческих жертв", - говорится в сообщении.

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В обеденное время жители поселка городского типа Красное в Бердичевском районе сообщили о взрыве неизвестного боеприпаса около 2 км от их домов. Там выявили следы взрыва глубиной до 3 м и диаметром до 5 м.

Фото: ГСЧС

"В течение суток в территориальные подразделения полиции Житомирщины поступили около 800 сообщений, каждое четвертое из которых имело информационный характер. Правоохранители зафиксировали обстоятельства и последствия указанных событий и оказывают необходимую помощь местным жителям", - добавляют в полиции.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.