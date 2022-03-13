Авиаудары по Житомирской области: люди остались без крыш и окон

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1728
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 3375
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 8631
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7374
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
1 Просмотров: 115329
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6878
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3015
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2844
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6768
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2331
Фото
Все фото
6
4
5
4
4
&quot;Регионал&quot; Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
"Регионал" Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
Авиаудары по Житомирской области: люди остались без крыш и окон
Авиаудары по Житомирской области: люди остались без крыш и окон
Россияне полсотни раз обстреляли Луганскую область: есть погибшие и раненые
Россияне полсотни раз обстреляли Луганскую область: есть погибшие и раненые
Львовщину атаковали из Саратова: девять человек погибли, 57 травмированы
Львовщину атаковали из Саратова: девять человек погибли, 57 травмированы
Враг обстрелял дома в Николаевской области: под завалами оказалась семья
Враг обстрелял дома в Николаевской области: под завалами оказалась семья
Видео
Все видео
Оккупанты обстреляли телевышку под Славянском - СМИ
Оккупанты обстреляли телевышку под Славянском - СМИ
Оккупанты обстреляли Попасную фосфорными боеприпасами
Оккупанты обстреляли Попасную фосфорными боеприпасами
В Ираке ракетами атаковали военные объекты США – СМИ
В Ираке ракетами атаковали военные объекты США – СМИ
В Запорожье вражеский танк раздавил "Таврию" с гражданскими
В Запорожье вражеский танк раздавил "Таврию" с гражданскими
Россиянам дали команду стрелять в гражданских в Харькове
Россиянам дали команду стрелять в гражданских в Харькове
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 693
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 342
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3213
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 4545
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8973
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 999
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
воскресенье, 13 марта 2022 13:50

Спецтема: Война России против Украины

Авиаудары по Житомирской области: люди остались без крыш и окон
4

  Комментировать

В Житомирской области в ночь на 13 марта войска Российской Федерации совершили новые авиаудары по селам Буда Воробьи и Старые Воробьи Малинской общины.

В результате взрывов разрушены и повреждены дома, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

"Около 4:00 по селу Морозовцы Коростенского района россияне также нанесли ряд авиаударов. В результате этого разрушениям подверглись несколько жилых домов, почти все остальные здания села остались без крыш и окон. Предварительно, без человеческих жертв", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вражеская ракета попала в газовую установку в Харьковской области: есть пострадавший

В обеденное время жители поселка городского типа Красное в Бердичевском районе сообщили о взрыве неизвестного боеприпаса около 2 км от их домов. Там выявили следы взрыва глубиной до 3 м и диаметром до 5 м.

Фото: ГСЧС

"В течение суток в территориальные подразделения полиции Житомирщины поступили около 800 сообщений, каждое четвертое из которых имело информационный характер. Правоохранители зафиксировали обстоятельства и последствия указанных событий и оказывают необходимую помощь местным жителям", - добавляют в полиции.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Авиаудары по Житомирской области: люди остались без крыш и окон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 1 Просмотров: 115320
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
3
 Просмотров: 49060
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 46219
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки ВСУ
5
 Просмотров: 40205
&quot;Здесь по кайфу люди живут&quot; - перехвачен разговор оккупанта
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
 Просмотров: 34998
Происшествия
"Регионал" Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
"Регионал" Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
6
 Просмотров: 477
В Херсонской области россияне похитили бизнесмена Панькова - депутат
В Херсонской области россияне похитили бизнесмена Панькова - депутат Просмотров: 405
Россияне полсотни раз обстреляли Луганскую область: есть погибшие и раненые
Россияне полсотни раз обстреляли Луганскую область: есть погибшие и раненые
5
 Просмотров: 162
В Италии опрокинулся автобус с украинцами. Есть жертвы
В Италии опрокинулся автобус с украинцами. Есть жертвы Просмотров: 1089
Оккупанты обстреляли телевышку под Славянском - СМИ
Оккупанты обстреляли телевышку под Славянском - СМИ
 Просмотров: 414
Больше всего комментируют
10
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
5
"Доверять России уже нельзя" – Зеленский сказал, как завершать войну
2
Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ
2
Зеленский впервые озвучил потери украинской армии за 17 дней
2
Боевые действия утихнут через 1-1,5 месяца - Арестович
Голосов: 758
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть