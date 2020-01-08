Авиакатастрофа в Иране: все люди на борту погибли

В Иране разбился украинский "Боинг". Фото: MIZAN

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", на борту которого были 180 пассажиров, упал вблизи международного аэропорта Имама Хоменеи в Тегеране.

Причина падения - технические неисправности, передает новостное агентство Tasnim,

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Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту самолета, погибли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское телевидение.

Глава иранской Службы по чрезвычайным ситуациям Пирхусейн Куливанда сказал Reuters, что пассажиров не удалось спасти из-за сильного огня.

У аэропорта Алматы в Казахстане в районе поселка Кызыл Ту упал самолет Fokker-100 местной авиакомпании Bek Air. На его борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. На месте погибли восемь человек, включая командира экипажа. Двое погибли в аэропорту, после того как их достали из-под обломков самолета, еще двое умерли уже в больнице. В списке пострадавших 49 человек.