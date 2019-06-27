Авиакатастрофа в Бурятии: появилось видео из самолета

В сети появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 в Нижнеангарске

Самолет авиакомпании "Ангара" утром 27 июня вылетел из Нижнеангарска (Бурятия), но во время полета у него отказал один из двигателей. Экипаж решил вернуться в аэропорт.

При посадке Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 м, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся. Погибли 2 пилота: командир экипажа и бортмеханик, еще 33 пассажира пострадали, 14 из которых были госпитализированы.

Несчастный случай расследует Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте, возбуждено уголовное дело. В аэропорту организован оперативный штаб.

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Вблизи села Кобеляки Полтавской области разбился дельтаплан. Погибли мужчины, 27 и 40 лет. Трагедия произошла 27 июня около шести утра. "Мотодельтаплан упал на окраине города Кобеляки, над подсолнечным полем вблизи села Пидгора. Возгорание в результате падения не было", - сказано в сообщении ГСЧС. На месте работают следователи, чтобы выяснить причины гибели людей. Кому принадлежит дельтаплан, устанавливается.