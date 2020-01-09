Авиакатастрофа под Тегераном: у родных погибших собрали образцы ДНК

Формулы ДНК направят в Иран. Фото: ТСН

Эксперты МВД Украины в собрали образцы ДНК родственников украинцев, погибших в авиакатастрофе под Тегераном.

Их используют для идентификации тел, сообщает Национальная полиция Украина.

"Образцы будут обработаны в течение суток, а ДНК-формула направлена ​​в электронном виде в Тегеран для идентификации тел", - отмечается в тексте.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции вместе с прокурорами Офиса генпрокурора опросили родных погибших.

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"Офис генерального прокурора принимает меры по организации репатриации тел погибших в Украину и установление обстоятельств авиакатастрофы", - говорится в сообщении.

Украинский пассажирский лайнер разбился близ Тегерана 8 января. Погибли 176 человек – пассажиры и 9 членов экипажа. Среди погибших были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании Рассматривают 4 основных версии авиакатастрофы, в том числе попадание в лайнер ракеты "Тор". Украина отправила поисково-спасательную группу украинских специалистов в Тегеран. В неё входят 45 человек. Это представители 12 министерств и ведомств. В частности, эксперты из Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Госавиаслужбы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.