Авиакатастрофа Boeing 737: эксперт объяснил, как Украине нужно действовать с Ираном

 
Ексклюзивы
1/5
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 279
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 513
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 2628
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 738
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1458
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 792
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 621
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 7353
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 405
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 486
Фото
Все фото
3
6
7
5
8
Мужчину за рулем легковушки раздавила грузовик
Мужчину за рулем легковушки раздавила грузовик
В Киеве горела клиника красоты
В Киеве горела клиника красоты
Год ходил с охранником: рассказали о расстрелянном харьковском бизнесмене
Год ходил с охранником: рассказали о расстрелянном харьковском бизнесмене
Убийство бизнесмена в Харькове: новые подробности
Убийство бизнесмена в Харькове: новые подробности
7 авто столкнулись на трассе: кадры масштабного ДТП
7 авто столкнулись на трассе: кадры масштабного ДТП
Видео
Все видео
"П***й к себе домой": пьяная продавщица отказалась говорить на украинском с покупателем (18+)
"П***й к себе домой": пьяная продавщица отказалась говорить на украинском с покупателем (18+)
20-летний иностранец спровоцировал тройное смертельное столкновение
20-летний иностранец спровоцировал тройное смертельное столкновение
В Харькове подростки громили автомобили и напали на случайного свидетеля
В Харькове подростки громили автомобили и напали на случайного свидетеля
Киллер расстрелял мужчину у подъезда: первые подробности и видео
Киллер расстрелял мужчину у подъезда: первые подробности и видео
Не дело Окуєвой: в полиции рассказали, в чем подозревают второго участника опасной банды
Не дело Окуєвой: в полиции рассказали, в чем подозревают второго участника опасной банды
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1269
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2817
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2070
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2898
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3969
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
18 января 2020
Просмотров: 135
Не треба ейфорії
Напередодні відбору на Євро‑2020 Андрій Шевченко пообіцяв участь України у фінальній частині. Зараз наш тренер словами не розкидається. Не обіцяє ...
суббота, 18 января 2020 23:54

Авиакатастрофа Boeing 737: эксперт объяснил, как Украине нужно действовать с Ираном

  Комментировать
Авиакатастрофа Boeing 737: эксперт объяснил, как Украине нужно действовать с Ираном
18 января в аэропорту "Борисполь" будут прощаться с погибшими украинцами: Newsweek

8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины". Погибли 167 пассажиров, среди которых 2 украинском, и 9 членов экипажа - все украинцы.

Завтра в аэропорту "Борисполь" состоится прощание с украинцами, погибшими в иранской авиакатастрофе.

"Нельзя допустить того, что погибших отправят в Борисполь, а семьи жертв самостоятельно будут забирать их из аэропорта. Все должно компенсировать или правительство за полученные от иранцев средства, или обязать страну-виновника сразу организовать все необходимое, - говорит правозащитник Эдуард Багиров. - Иран должен обязательно выплатить компенсацию семьям погибших. Минимум по одному миллиону долларов за одного погибшего. Также им необходимо заплатить юридическом лицу - "Международным авиалиниям Украины" за самолет, который они сбили".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иран передаст черные ящики сбитого самолета Украине

На следующей неделе в Украине с официальными извинениями и разъяснениями авиакатастрофы приедет специальный представитель Ирана.

"Генеральная прокуратура Украины должна наконец четко назвать виновного в катастрофе с украинским самолетом. К тому же генерал из Корпуса стражей Исламской революции в этом признался. Его обязательно нужно допросить нашими правоохранительными органами. Произошло убийство невинных граждан нашей страны, поэтому любые дипломатические отношения с Ираном в такой ситуации должны отойти на второй план, - говорит Багиров. - Украине нельзя допустить, чтобы виновного в конечном итоге сделали какого-то рядового сержанта. Наш президент должен требовать, чтобы генерала, который нес ответственность за эту трагедию, обязательно привлекли к ответственности с будущим лишением свободы".

Сейчас в Украине созданы механизмы работы совместной группы по уголовному расследованию. Также такая группа есть в ООН. Она рассматривает возможность усиления международного давления на Иран.

"Сейчас ситуация в Иране есть очень напряженной. Президент никак не контролирует того же Корпуса стражей Исламской революции. Никто не может быть уверен, что скоро они не повторят массовое убийство невинных людей. Поэтому ближайшие полгода Украине не стоит отправлять рейсы в Иран. Потому вероятность повторения такой ситуации очень велика. Это определенная мера предупреждения. Лично меня не устроит очередное заявление генерал в очередных ошибках, где пострадают украинцы, - добавляет эксперт. - Также Авиационная служба Ирана является участником международной организации, занимающейся безопасностью этой авиации. Поэтому правительство страны должно озвучить решение, что таких событий, которые произошли с Boeing 737 больше не будет".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Наши ангелы заслуживают на особое приветствие" - завтра будуть прощаться с погибшими в авиакатастрофе в Иране

Министры пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе самолета МАУ, согласовали пять основных позиций сотрудничества с Ираном.

"Прежде всего правительство нашей страны должен внести в законодательную базу изменения, касающиеся стран, где происходят определенные конфликтные ситуации. Например, война или местные беспорядки. Закон должен запрещать вылет самолетов в эти места государственным авиационным службам Украины. Таким образом, мы избежим ситуаций, аналогичных иранской катастрофе, - говорит правозащитник. - Нашему правительству и Министерству юстиции нужно было определить группу уполномоченных юристов от государства. Они должны представлять интересы семей жертв и решать все их юридические вопросы".

Вблизи международного аэропорта Борисполь в воскресенье, 19 января, частично ограничат движение. Ограничения связаны с церемонией прощания с погибшими членами экипажа украинского самолета, который потерпел катастрофу в небе над Тегераном.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Авиакатастрофа Boeing 737: эксперт объяснил, как Украине нужно действовать с Ираном». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
16
 1 Просмотров: 29214
Настя Каменских снялась для Playboy
Настя Каменских снялась для Playboy
5
 Просмотров: 19397
Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры
Когда рядом никого: показали диких животных под прицелом скрытой камеры
27
 Просмотров: 12610
Гороскоп на 18-19 января: чем нельзя заниматься
Гороскоп на 18-19 января: чем нельзя заниматься
 Просмотров: 11880
Чаша, подсвечники, уникальные значки - в старой синагоге нашли клад
Чаша, подсвечники, уникальные значки - в старой синагоге нашли клад Просмотров: 10548
Происшествия
Мужчина на похоронах зарезал свою сестру и дядю
Мужчина на похоронах зарезал свою сестру и дядю Просмотров: 1998
Правоохранители задержали опасных преступников из Луганска и Абхазии
Правоохранители задержали опасных преступников из Луганска и Абхазии Просмотров: 729
Квартирант убил хозяина дома
Квартирант убил хозяина дома Просмотров: 891
Не сдала экзамен: рассказали подробности самоубийства иностранной студентки в Тернополе
Не сдала экзамен: рассказали подробности самоубийства иностранной студентки в Тернополе Просмотров: 1287
Мужчину за рулем легковушки раздавила грузовик
Мужчину за рулем легковушки раздавила грузовик
3
 Просмотров: 1314
Больше всего комментируют
10
Зеленский: Гончарук работает дальше
7
Усик назвал формулу мира для Украины
3
Будем прощаться: Зеленский о министрах, которые не довольны зарплатами
2
Українці-канатохідці
1
Беременная и счастливая: показали раритетные фото Мэрилин Монро на пляже
Голосов: 517
Голосование Зачем прослушивали премьера Гончарука?
  • Коломойский хочет сменить правительство
  • Это попытка отвлечь от проблем в "Слуге народа"
  • Премьера запугивают
  • Молодой кабмин зацепил схемы олигархов
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua