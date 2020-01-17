Авиакатастрофа Boeing 737: эксперт объяснил, как Украине нужно действовать с Ираном

18 января в аэропорту "Борисполь" будут прощаться с погибшими украинцами: Newsweek

8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины". Погибли 167 пассажиров, среди которых 2 украинском, и 9 членов экипажа - все украинцы.

Завтра в аэропорту "Борисполь" состоится прощание с украинцами, погибшими в иранской авиакатастрофе.

"Нельзя допустить того, что погибших отправят в Борисполь, а семьи жертв самостоятельно будут забирать их из аэропорта. Все должно компенсировать или правительство за полученные от иранцев средства, или обязать страну-виновника сразу организовать все необходимое, - говорит правозащитник Эдуард Багиров. - Иран должен обязательно выплатить компенсацию семьям погибших. Минимум по одному миллиону долларов за одного погибшего. Также им необходимо заплатить юридическом лицу - "Международным авиалиниям Украины" за самолет, который они сбили".

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На следующей неделе в Украине с официальными извинениями и разъяснениями авиакатастрофы приедет специальный представитель Ирана.

"Генеральная прокуратура Украины должна наконец четко назвать виновного в катастрофе с украинским самолетом. К тому же генерал из Корпуса стражей Исламской революции в этом признался. Его обязательно нужно допросить нашими правоохранительными органами. Произошло убийство невинных граждан нашей страны, поэтому любые дипломатические отношения с Ираном в такой ситуации должны отойти на второй план, - говорит Багиров. - Украине нельзя допустить, чтобы виновного в конечном итоге сделали какого-то рядового сержанта. Наш президент должен требовать, чтобы генерала, который нес ответственность за эту трагедию, обязательно привлекли к ответственности с будущим лишением свободы".

Сейчас в Украине созданы механизмы работы совместной группы по уголовному расследованию. Также такая группа есть в ООН. Она рассматривает возможность усиления международного давления на Иран.

"Сейчас ситуация в Иране есть очень напряженной. Президент никак не контролирует того же Корпуса стражей Исламской революции. Никто не может быть уверен, что скоро они не повторят массовое убийство невинных людей. Поэтому ближайшие полгода Украине не стоит отправлять рейсы в Иран. Потому вероятность повторения такой ситуации очень велика. Это определенная мера предупреждения. Лично меня не устроит очередное заявление генерал в очередных ошибках, где пострадают украинцы, - добавляет эксперт. - Также Авиационная служба Ирана является участником международной организации, занимающейся безопасностью этой авиации. Поэтому правительство страны должно озвучить решение, что таких событий, которые произошли с Boeing 737 больше не будет".

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Министры пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе самолета МАУ, согласовали пять основных позиций сотрудничества с Ираном.

"Прежде всего правительство нашей страны должен внести в законодательную базу изменения, касающиеся стран, где происходят определенные конфликтные ситуации. Например, война или местные беспорядки. Закон должен запрещать вылет самолетов в эти места государственным авиационным службам Украины. Таким образом, мы избежим ситуаций, аналогичных иранской катастрофе, - говорит правозащитник. - Нашему правительству и Министерству юстиции нужно было определить группу уполномоченных юристов от государства. Они должны представлять интересы семей жертв и решать все их юридические вопросы".

Вблизи международного аэропорта Борисполь в воскресенье, 19 января, частично ограничат движение. Ограничения связаны с церемонией прощания с погибшими членами экипажа украинского самолета, который потерпел катастрофу в небе над Тегераном.