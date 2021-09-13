Авария в Турции: рассказали о состоянии пострадавших украинцев

Причиной ДТП стал сердечный приступ водителя автобуса. Фото: dha.com.tr

В турецкой провинции Мугла в результате ДТП с участием туристического автобуса 35 украинцев получили травмы легкой и средней тяжести. Еще шесть – незначительные повреждения.

Больше всего пострадала женщина, получившая открытый перелом руки, сообщил консул Украины в Анталии Эмир Рустамов, передает "Укринформ". Пациентов в тяжелом состоянии среди пострадавших нет.

"Авария произошла в понедельник утром вблизи городка Ментеше. В автобусе находился 41 гражданин Украины. Туристам, которые получили травмы легкой и средней тяжести оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз их жизням нет. Держим связь со страховой компанией и туроператором. После выяснения деталей будем информировать дополнительно", - заявил он.

Рустамов планирует завтра посетить пострадавших украинцев в больнице для оказания консульской помощи.

Водитель автобуса – гражданин Турции – погиб на месте. Предположительно, он не справился с управлением из-за сердечного приступа.

В понедельник на юго-западе Турции столкнулись школьный и туристический автобусы. ДТП произошло на трассе Мугла - Денизли примерно в 07:30 по местному времени. В результате аварии один человек погиб. Еще 49, в том числе 35 украинцев, получили ранения. Пострадавших оперативно доставили в ближайшие больницы.