Авария украинского судна: спасенная украинка в критическом состоянии

В Черном море в территориальных водах Румынии утром 11 марта затонуло судно Vоlgo-Balt 179, на борту которого находились 13 украинских моряков. 2 погибли. Фото: MarineTraffic

Украинка, которую спасли во время аварии в Черном море украинского судна Volgo Balt 179, в критическом состоянии.

ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки женщины в больницу Констанцы. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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"ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей украинки в больницу Констанцы. Остальные спасенные моряки находится на борту румынского спасательного судна GSP Falcon. Их состояние удовлетворительное. Поиски одного члена экипажа продолжаются", - написал Николенко.

Авария в Черном море произошла утром 11 марта. Там затонул сухогруз Volgo Balt 179. На борту было 13 моряков. Все граждане Украины. Корабль под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынский порт Констанца.