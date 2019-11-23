Авария танкера: содержание нефтепродуктов в море превысило допустимое в 90 раз

В Черном море возле Одессы потерпел бедствие танкер "Делфи" с тремя украинцами на борту. Фото: УНІАН

В Одессе крушение танкера "Делфи" привело к значительному загрязнению побережья Черного моря.

"По состоянию на 18:00 содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера "Делфи" превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз", - передает unian.ua. Это результаты исследований повторных проб воды, взятых в районе пляжа "Дельфин".

Днем анализы показали превышение в 53 раза. Мониторинг места загрязнения продолжается.

В Черном море возле Одессы потерпел бедствие танкер "Делфи" с тремя украинцами на борту, которые отказывались покинуть судно. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта "Пивденный" (Одесская обл.). Позднее его снесло ветром к пляжу "Дельфин" в Одессе. Этот танкер-бункеровщик (владелец – компания, которая зарегистрированная в Бирмингеме) не имеет груза. Это так называемое "серое" судно, без должной регистрации. Спасательные суда не могли подойти к танкеру из-за сложных погодных условий. Позднее водолазы эвакуировали трех членов экипажа, которых доставили в больницу.

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Танкер "Делфи" под флагом Молдовы, который терпел бедствие недалеко от Одессы, сел на мель.