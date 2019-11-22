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пятница, 22 ноября 2019 12:01

Что происходит с танкером, который сел на мель возле Одессы

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Танкер "Делфи" ударился о волнорез и сел на мель в Черном море возле Одессы.

На его борту находятся трое членов экипажа из Украины, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.

На борту танкера нет груза, который бы угрожал экологической ситуации. На судне закончилось топливо, есть проблемы с электричеством.

Автор: "Дусмкая"
  У Одессы танкер сел на мель
У Одессы танкер сел на мель

"Танкер "Делфи" под флагом Молдовы, владелец - из Великой Британии. На борту 3 человека, украинцы. Сигнал СОС не подают, как говорят чиновники из-за позиции судовладельца. На борту нет ни нефти, ни горючего по официальной информации. С каждой волной состоит впечатление, что судно сейчас перевернется. Один из двух якорей оно потеряло еще 14 ноября. Корпус лежит на волнорезе", - написал в Twitter журналист "Радио Свободы" Михаил Штекель.

Автор: Facebook
  У Одессы танкер сел на мель
У Одессы танкер сел на мель

Власти не могут связаться с судовладельцем. Корабль не имеет необходимой регистрации.

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Капитан Одесского порта сообщил, что судовладелец запрещает морякам эвакуироваться. Спасательные суда не могут подойти из-за сложных погодных условий.

Автор: "Подробности"
  У Одессы танкер сел на мель
У Одессы танкер сел на мель

"Сейчас участники штаба согласовывают алгоритм, чтобы эвакуировать наш экипаж с привлечением помощи с воздуха и воды. Распорядился каждые полчаса докладывать о ходе аварийно-спасательной операции", - отметил Куцый.

Танкер "Делфи" под флагом Молдовы, который ранее терпел бедствие недалеко от Одессы, сел на мель. Спасатели и частный буксир "Австралия" пытались эвакуировать экипаж судна. Экипаж от эвакуации отказался, пишет Интерфакс-Украина.

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