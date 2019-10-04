Авария самолета под Львовом: три человека погибли

Под Львовом аварийно приземлился транспортный самолет. Фото: Gazeta.ua

В самолете, который аварийно приземлился под Львовом, по предварительным данным, есть погибшие. Начато расследование.

Об этом сообщает заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

"Сегодня в 6:42 во время выполнения чартерного грузового рейса авиакомпании "Украина Аэроальянс", по предварительной информации, с 7 членами экипажа на борту, выполнявшим рейс по маршруту Вико (Испания) - Львов, после запроса экипажем разрешения на посадку на аэродром "Львов" в 6:48 самолет пропал с экранов радаров и была потеряна радиосвязь с экипажем.

На аэродроме "Львов" был объявлен ​​сигнал "Тревога", уведомлены спасательные службы. Через 20 мин. экипаж вышел на связь с ГСЧС и сообщил об аварийной посадке на грунт в селе Сокольники примерно в 1,5 км от аэродрома. Аварийно-спасательная команда аэропорта оперативно прибыла на место происшествия. По предварительным данным, есть погибшие", - сообщил Лавренюк в Facebook.

По его словам, "аварийная посадка была осуществлена ​​в связи с окончанием горючего".

"Начато расследование указанного события", - отметил он.

"По предварительной информации, есть пятеро погибших, с несколькими членами экипажа присутствует связь", - пишет директор департамента Администрации городского главы Евгений Бойко.

"В результате аварии Ан-12 под Львовом погибли 3 человека, трое пострадали, информации о двух нет", – сообщает пресс-служба ГСЧС.

В пригороде Львова рядом с кладбищем в селе Сокольники совершил аварийную посадку самолет АН-12.