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среда, 12 мая 2021 11:51

Авария с украинцами в Польше: консул рассказал подробности
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Авария с украинцами, которая произошла на юго-востоке Польши, в результате которой погиб 9-летний ребенок, могла произойти из-за неосторожности и невнимательности на дороге.

Известно, что погиб мальчик. Сейчас с его родителями работают психологи, рассказал в эфире "Украина 24" генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

"Мы неоднократно подчеркиваем нашим гражданам, чтобы они осторожно ездили по дорогам Польши, ведь там немного другие правила дорожного движения, чем у нас в Украине. И не всегда наши граждане придерживаются тех правил. И это, видите, приводит к таким трагедиям, как гибель девятилетнего мальчика ", - сообщил консул.

Павлюк отметил, что сразу после аварии в Консульство обратилась сестра водительницы, которая попала в эту ДТП.

Авария произошла в населенном пункте Слодкув-Второй Люблинского воеводства 11 мая
Фото: facebook.com/kppspkrasnik
Авария произошла в населенном пункте Слодкув-Второй Люблинского воеводства 11 мая
Авария произошла в населенном пункте Слодкув-Второй Люблинского воеводства 11 мая

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"Мы проводим сейчас определенные действия. Работаем с полицией, прокуратурой, санэпидемстанцией. Поскольку нужно будет тело перевозить. Сейчас заявили, что тело мальчика будут перевозить в Украину", - рассказал он.

Консул сообщил также, что авария произошла на "внутреннем" переезде недалеко от Люблина - в городе Красник.

"На той трассе произошла авария. Это - трасса тяжелая, потому что там происходят ремонтные работы. Там строится автострада между Люблином и Жешувом. Соответственно, трудно по той трассе двигаться. Она очень загруженная, очень много транспорта. И там очень медленное движение" , - пояснил Павлюк.

Он отметил, что, по предварительной информации от полиции, водительница пошла на обгон, выехав на встречную полосу.

"Наверное, не успела обогнать транспортные средства, которые двигались перед ней, и произошло столкновение", - предположил консул.

Кроме того, Павлюк сообщил, что на водительницу, вероятно, откроют дело.

"Сейчас мы не имеем всей информации от полиции. Возможно сегодня, возможно завтра мы получим их предварительные выводы. Будут ли возбуждать дело? Я думаю, все же будут, потому что есть летальный случай, ребенок погиб. Наверное, будет возбуждено дело. Но какие будут выводы полиции - увидим. Пока мы не можем ничего говорить ", - подытожил консул.

Авария произошла 11 мая в населенном пункте Слодкув-Второй Люблинского воеводства. В автомобиле Seat находились трое украинцев. За рулем была 63-летняя женщина. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. 9-летний мальчик получил тяжелую травму головы и скончался.

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