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вторник, 26 ноября 2019 17:32

Авария с участием Кулебы: в полиции рассказали о расследовании

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Авария с участием Кулебы: в полиции рассказали о расследовании
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбились под Киевом. Фото - facebook.com/alex.mochanov

По делу о ДТП с участием детского омбудсмена Николая Кулебы назначили ряд экспертиз - более двух десятков.

Подозрение в деле пока никому не объявляли, рассказал корреспонденту Gazeta.ua начальник отдела коммуникации ГУНП в Киевской области Николай Жукович.

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"Назначены автотехнические экспертизы по состоянию автомобилей. Будем обращаться в службу автомобильных дорог относительно того, какое дорожное покрытие на участке, где произошла авария, в каком оно было состоянии, как работали светофоры. Позже будут проведены судебно-медицинские экспертизы по телесным повреждениям", - рассказал Николай Жукович.

Что касается ремней безопасности - то пассажиры легковушки точно были пристегнуты. Предварительно, водители также, эта информация еще уточняется, добавил Жукович.

24 ноября около 13:30 в селе Чабаны под Киевом разбился уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба с сыновьями 19-летним Тимофеем и Елисеем, 10 лет. Ехал на собственной Toyota Camry. На перекрестке столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. Кулеба с детьми и водитель буса В находятся в больницах. В самом тяжелом состоянии - Тимофей.

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