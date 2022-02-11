Авария с кортежем Ярославского: ГБР возьмется за попытку фальсифицировать дело

В полицию пришел мужчина, который не был за рулем во время аварии. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по поводу попытки фальсифицировать дела ДТП с кортежем харьковского олигарха Александра Ярославского.

Об этом сказал директор ДБР Алексей Сухачев.

"Все без исключения расследования должны осуществляться объективно и беспристрастно, несмотря ни на фамилии, ни на деньги, ни на предыдущие достижения или должности. Бюро всегда действовало, руководствуясь принципами верховенства права и не "назначало" виновных, даже из-за общественного давления. Могу заверить - все производства будут тщательно расследованы, и настоящие виновники будут привлечены к ответственности", - подчеркнул он.

После аварии водитель не остановился и покинул место аварии. Утром в ГУНП в Харьковской области обратился водитель предприятия, принадлежащего Ярославскому. Он утверждал, что был за рулем автомобиля.

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Позже выяснилось, что в момент аварии он находился в другом месте.

Алексадр Ярославский - бывший совладелец Укрсиббанка и экспрезидент харьковского футбольного клуба "Металлист". Владеет сетью ТРЦ "Караван", гостиницей Kharkiv Palace. По версии Forbes, девятый из самых богатых людей в Украине. Его состояние оценивается в $820 млн. 9 февраля на трассе Чугуев - Мартово кортеж Ярославского сбил насмерть человека. На месте происшествия автомобили не остановились. 10 февраля Ярославский вместе с тестем вылетел из Украины в Великобританию. В полиции заявили, что вызывают бизнесмена на допрос в качестве возможного свидетеля аварии. В компании Ярославского утверждают, что за рулем находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании. На утро после ДТП водитель признался, что якобы был за рулем автомобиля, насмерть сбившего пешехода. Думал, что "было столкновение с животным". Ему вручили подозрение.