Авария с 6 погибшими: что известно о состоянии пострадавших и видео с места трагедии

Фото: od.dsns.gov.ua

На месте аварии с 6-ю погибшими в Измаильском районе Одесской области продолжают работать следователи.

Тела погибших уже забрали в морг. Пострадавшие - в больнице. Все были в Mitsubishi Outlander. Это 35-летний мужчина, 30-летняя женщина и мальчик, 2 года. Они жители Измаила.

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Известно, что мужчина и ребенок в травматологическом отделении, оба в состоянии средней тяжести. Мужчина имеет забой тазобедренного сустава, мальчик - забой грудной клетки.

Женщина находится в реанимации, ее состояние тяжелое. Имеет перелом левого бедра и ушиб грудной клетки.

Авария произошла 18 июля в 7:46 вблизи с. Сафьяны Измаильского района Одесской области. В результате столкновения Mitsubishi Outlander и "ВАЗ" погибли 6 человек.



