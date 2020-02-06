Авария с 5 погибшими: рассказали о состоянии единственного уцелевшего

В Харьковской области пять человек погибли в ДТП. Фото: hk.npu.gov.ua

34-летний водитель Daewoo Nubira, единственный уцелевший во время столкновения с ВАЗ-2109 в с. Новопавловке в Изюмском районе Харьковской области, в тяжелом состоянии.

Его спасают в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи, сообщили в пресс-службе городского совета.

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"У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, несколько серьезных ушибов и переломов, а также травматический шок", - отметил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, передает 057.ua.

От мощного удара автомобиль ВАЗ полностью смяло, у второго авто снесло крышу. Тела погибших помогали доставать спасатели.

Авария произошла на 603-м километре трассы Киев - Харьков-Довжанский 5 февраля, около 16:00. Погибли 5 человек: 3 - в ВАЗе и 2 - в Daewoo. Водитель последнего - в больнице