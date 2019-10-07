Авария с 16-летним водителем: количество жертв увеличилось

Фото: odessa.online

Стало известно о еще одной жертве смертельной аварии, которую устроил под Черноморском в Одесской области 16-летний парень.

Пассажирка "Москвича" 68-летняя Любовь Терновая умерла в реанимации, не приходя в сознание, пишет УСИ.

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"Ее состояние сильно ухудшилось. Вызвали врача из Одессы, начали делать трепанацию черепа, но ее сердце не выдержало. Она умерла, так и не приходя в сознание. Теперь на счету у этого подростка уже две смерти. Мы надеемся, что его осудят по справедливости, он не сможет "отмазаться", - рассказал друг семьи и очевидец ДТП Александр Фролов.

С погибшей попрощаются завтра, 8 октября, в Александровке.

Авария произошла 2 октября в поселке Александровка Одесской области. 16-летний подросток на отцовском авто Mercedes врезался при обгоне в "Москвич". 75-летний водитель последнего погиб на месте. Его 68-летняя пассажирка была госпитализирована. Несовершеннолетний водитель также в больнице.