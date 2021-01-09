Авария под Полтавой: без газа остались 16 населенных пунктов

В "Лубныгаз" сообщили, что речь идет о населенных пунктах Оржицкого района Полтавской области: Лазиркы, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблоневое, Воронинци, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельного, Тимки, Пилиповичи, Несено-Иржавець, Полуниевка. Фото: скриншот с видео

В результате аварии, произошедшей сегодня на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" на территории Полтавской области, 16 населенных пунктов остались без газоснабжения.

В "Лубныгаз" сообщили, что речь идет о населенных пунктах Оржицкого района Полтавской области: Лазиркы, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблоневое, Воронинци, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельного, Тимки, Пилиповичи, Несено-Иржавець, Полуниевка.

В ГСЧС также сообщили, что "по состоянию на 21 час. 45 мин. на месте разгерметизации наблюдается незначительное факельное горение высотой до 1 м над землей".

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С целью выявления в воздухе превышение опасных веществ метеорологическим отделением АРЗ СП с помощью газоанализаторов проводятся замеры воздуха в населенных пунктах (с. Новаки, с. Тарандинцы, с. Губское, с. Халепцы, с. Калайдинцы и с. Клепачи).

Взрыв на магистральном газопроводе в Полтавской произошел 9 января в 15:53. Начался пожар. Причиной взрыва на магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" возле Лубнов в Полтавской области могла быть диверсия или незаконная врезка.