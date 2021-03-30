Авария на железной дороге: причины установит спецкомиссия

С рельсов слетели 6 из 9 вагонов Фото: @zp_live

Движение на заблокированном участке железной дороги под Запорожьем, где накануне сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд "Интерсити", восстановили.

Вчерашняя авария привела к задержке 7 поездов, пишет tsn.ua. Пассажиров аварийного рейса пришлось с места аварии вывозить резервным поездом.

На месте аварии сегодня должна работать специальная комиссия для установления причин инцидента. Добраться туда можно только через поля, которые из-за обильных дождей превратились в сплошную грязь. Накануне ее не смогли преодолеть медики "скорой". Их вызвали к одному из пассажиров, которому вдруг стало плохо после аварии. Добраться до поезда можно было разве что на спецтехнике.

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Спасатели говорят, что пассажиры чудом не травмировались. После катастрофы железнодорожники обещали как можно скорее доставить людей в Запорожье, но им пришлось ждать несколько часов. Часть из них смогла вызвать к Славгороду такси. Впрочем, некоторые уверяют, что опоздали на самолет.

Только через 4 к месту катастрофы подошел локомотив с несколькими вагонами. Около полусотни оставшихся пассажиров смогли попасть Запорожье. В Укрзализныце говорят, что не смогли дать транспорт раньше, ведь были оборваны провода.

К вечеру на месте катастрофы работала комиссия. В ее состав, кроме железнодорожников, также вошли спасатели и правоохранители.

Под Запорожьем с рельсов сошел поезд №732 сообщением Киев - Запорожье. До конечного пункта он не доехал 50 км. С рельсов сошли 6 из 9 вагонов. Во время инцидента в вагонах поезда было 88 пассажиров. Никто из них не пострадал.