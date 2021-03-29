Назвали вероятную причину аварии поезда под Запорожьем

Причиной аварии могут быть рейки.Фото: @zp_live

6 вагонов поезда Киев-Запорожье могли сойти с рельсов из-за проблем с путями.

Машинист мог немедленно остановить поезд, когда увидел, что с рельсами что-то не так, заявил глава филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 14-летний парень попал под поезд на перегоне

"Есть предварительный комментарий машиниста была проблема с путями, но это все будет на месте комиссия изучать во всех деталях. Машинист сразу среагировал и это один из факторов, который позволил обойтись без жертв", - отметил Перцовский.

Под Запорожьем с рельсов сошел поезд №732 сообщением Киев - Запорожье. До конечного пункта он не доехал 50 км. С рельсов взлетели 6 из 9 вагонов. Во время инцидента в вагонах поезда было 88 пассажиров. Никто из них не пострадал.