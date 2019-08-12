Авария на трассе под Одессой: первые данные о погибших и пострадавших

В Одесской области в результате столкновения 3-х легковых автомобилей погибли 4 человека. Фото - od.npu.gov.ua

Следователи выяснили личности погибших и пострадавших в аварии, которая произошла возле села Ручей в Одесской области. Там столкнулись Fiat, Toyota и Volkswagen.

В результате столкновения несовместимые с жизнью травмы получили водитель и двое пассажиров Fiat. Они жители Измаила, 18, 19 и 29 лет. А также пассажир Toyota - 66-летний житель Киевской области, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Телесные повреждения получили водитель Toyota - 49-летняя жительница Киевской области. И пассажир Fiat - 19-летний житель Измаила. Оба госпитализированы.

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Предварительно установлено, что Fiat во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota. Незначительные механические повреждения получил также Volkswagen, который двигался позади Toyota и въехал в нее.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Авария произошла сегодня, 12 августа, на автодороге "Татарбунары-Вилково" в Одесской области. Сначала сообщалось о 4-х погибших и 3-х травмированных в результате столкновения.