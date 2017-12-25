Авария на Славянском бульваре в Москве: появились детали инцидента

Водитель автобуса, который въехал в толпу пешеходов в Москве, заявил следователям об отказе тормозной системы

Водитель автобуса, который въехал в толпу пешеходов в Москве, заявил следователям об отказе тормозной системы.

Об этом сообщили в Следственном комитете России.

"Машина внезапно сама начала двигаться. Водитель пытался остановиться, но тормоза не сработали", - говорится в сообщении.

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На "Славянском бульваре" в Москве маршрутный автобус въехал в подземный переход, пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали. Это случилось на Можайском шоссе.