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суббота, 07 августа 2021 17:32

Авария на Одесской: предупредили об осложнениях движения
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На трассе Киев - Одесса не разминулись грузовик DAF и легковушка Skoda
Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice
На трассе Киев - Одесса не разминулись грузовик DAF и легковушка Skoda
На трассе Киев - Одесса не разминулись грузовик DAF и легковушка Skoda
На трассе Киев - Одесса не разминулись грузовик DAF и легковушка Skoda

На трассе Киев - Одесса не 7 августа разминулись легковое авто и грузовик. Есть пострадавшие.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.

ДТП с участием грузовика DAF и легкового автомобиля Skoda произошла около 14 часов на 53-м километре автодороги вблизи поворота на Пшеничное. Известно, что в аварии пострадали декилькпа человек. О характере и тяжести повреждений не сообщается.

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"Возможно затруднение движения в направлении города Одесса. Патрульные охраняют место происшествия, обеспечивающих регулирование движения. На месте происшествия работают медики и следственно-оперативная группа.
Учитывайте вышеуказанную информацию для планирования своего маршрута ", - сообщили в пресс служба Киевской областной патрульной полиции.

Утром 6 августа возле поселка Большая Дымерка Броварского района Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и колонны военной техники.

Движение по трассе Киев - Чернигов заблокировано, информирует сообщество dtp.kiev.ua в Telegram.

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Дата
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