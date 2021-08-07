Авария на Одесской: предупредили об осложнениях движения

Фото: facebook.com/kyivregionpatrolpolice

На трассе Киев - Одесса не 7 августа разминулись легковое авто и грузовик. Есть пострадавшие.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.

ДТП с участием грузовика DAF и легкового автомобиля Skoda произошла около 14 часов на 53-м километре автодороги вблизи поворота на Пшеничное. Известно, что в аварии пострадали декилькпа человек. О характере и тяжести повреждений не сообщается.

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"Возможно затруднение движения в направлении города Одесса. Патрульные охраняют место происшествия, обеспечивающих регулирование движения. На месте происшествия работают медики и следственно-оперативная группа.

Учитывайте вышеуказанную информацию для планирования своего маршрута ", - сообщили в пресс служба Киевской областной патрульной полиции.

Утром 6 августа возле поселка Большая Дымерка Броварского района Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и колонны военной техники. Движение по трассе Киев - Чернигов заблокировано, информирует сообщество dtp.kiev.ua в Telegram.