Аваков говорит о 5 подозреваемых в убийстве ребенка в Киевской области

Аваков говорит, что в убийстве есть 5 подозреваемых. Фото: informat.com.ua

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков думает, что в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком есть 5 подозреваемых.

4 из них - мужчины, которые стреляли - пишет "Уніан".

"По моему мнению, там 5 подозреваемых в этом убийстве. Кто из них стрелял, выяснит следствие. Может, все, может, один, чья пуля. А также, я думаю, что женщина, которая спрятала это ружье и таким образом способствовала сокрытию преступления. Это тоже надо квалифицировать. Но это дело в настоящее время Государственного бюро расследований", - сказал Аваков.

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Он уточнил, что не является процессуальным участником, а говорит как политическая фигура. Министр также подчеркнул, что виновные в убийстве должны понести высшую меру ответственности.

В Верховной Раде собирают подписи под проектом постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.