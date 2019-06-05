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среда, 05 июня 2019 14:22

В Раде взялись за отставку Авакова

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В Верховной Раде собирают подписи под проектом постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом в Facebook сообщил внефракционный нардеп Остап Еднак.

"Собираем с Анной Гопко подписи под проектом постановления об отставке Авакова.

Интересно, сколько коллег решатся.

Граждане чувствуют опасность от МВД, а должно быть наоборот. Полиция не защищает, а убивает граждан. Полиция не расследует преступления, а прикрывает преступников", - заявил парламентарий и опубликовал проект постановления.

Автор: Facebook.com/ostap.yednak
 

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31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 2 пьяных полицейских решили развлечься и пострелять в банки. Под пулю попал 5-летний Кирилл Тлявов. Парня доставили в больницу в Киеве. 3 июня он умер.

Весть о "развлечениях" правоохранителей и смерть ребенка возмутила общество. По Украине прошли массовые акции протеста с требованием наказать виновных в убийстве ребенка и реформировать полицию. После этого стало известно об отстранении руководства районной и областной полиции.

4 июня министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Нацполиции Сергей Князев встретились с родителями 5-летнего Кирилла Тлявова, которого убили полицейские.

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Дата
05
июня

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