"Аваков - черт. Но не только он" - Антоненко

Фото: Сергей Терещенко/ Новинарня

Министру внутренних дел Арсену Авакову было бы целесообразно прекратить преследование патриотического волонтерского движения и подать в отставку.

Такое мнение музыкант, военнослужащий Сил специальных операций, волонтер медицинского госпиталя Андрей "Риффмастер" Антоненко высказал в интервью "Новинарні".

"Аваков - черт, конечно. Сейчас ему политически целесообразно подать в отставку. Или полностью прекратить преследование патриотического волонтерского движения. Это как минимум", - сказал Антоненко.

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На вопрос журналистки, кого считает еще ответственными за 1,5-летнее пребывание в СИЗО, ответил:

"Их много. Можно начинать от генерала полиции Евгения Коваля, продолжать следователями Нацполиции Василием Бирко и Алексеем Катынским, младшим составом, экспертами КНИИСЭ (Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. - Gazeta.ua) Юрием Ирхиным и Александром Рувиным. Надо добавить бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку и всех товарищей из брифинга (на мероприятии для прессы, где объявили имена подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, был Владимир Зеленский. Незадолго до того новоизбранный президент заявил, что руководство МВД заменят, если сдвигов в деле не будет. - Gazeta.ua), а также тех правоохранителей, которые подписывали процессуальные документы".

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Следователи не склоняли сознаться в преступлении и даже не спрашивали, кто заказчик, говорит Антоненко: "Они изначально знали, что мы не имеем никакого отношения к убийству. Однако публичных людей напаковали исключительно, чтобы зафигачить резонанс и дискредитировать военно-волонтерское движение" .

"Не парься, все будет хорошо, на концерте увидимся", - цитирует Антоненко следователя, подполковника Алексея Катынского. - Он у меня обыск проводил, и у Леонида Маслова (ветеран АТО, свидетель защиты, владелец адвокатского бюро "Сенс Консалтинг", чьи юристы защищают Антоненко, - ред.). "Етот Маслов, скотина", - любил говорить и нецензурно ругаться. Как-то Катынский приехал ко мне, был еще с перегарчиком и говорил: "Я нормально к вам отношусь, а Маслов мне ..." Через день включаю телевизор и вижу, что у Лени - обыски. Что это, как не месть? Этот Катынский также был в группе следователей по Вите Заверухе. Это оттуда прилетел мотив по "величию арийской расы". Помню, был адвокат Виталий Галенченко рядом со мной в изоляторе, в уголке стоял Катынский и говорил: "Андрюха, а что ты напрягаешься? Это вам вообще из другого дела прилепили". И смеется. Представляете, ему смешно! То есть человек сам призналась в фальсификации производства".

Участник русско-украинской войны, музыканта 49-летнего Андрея Антоненко выпустили из следственного изолятора под круглосуточный домашний арест 30 апреля. Решение принял Шевченковский районный суд Киева. За решеткой Антоненко провел более 500 дней. Его арестовали 12 декабря в позапрошлом году вместе с детским кардиохирургом Юлией Кузьменко, 41 год, и военным медиком 27-летней Яной Дугарь. Всем выдвинули подозрение в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Его взорвали 20 июля 2016-го в автомобиле в Киеве. Мол, убили по личным мотивам. Среди доказательств у следствия есть видеозапись, на которой неизвестные ходят у машины журналиста ночью перед его гибелью. Однако прокуроры не доказали, что это и есть подозреваемые. Те свою вину отрицают. Яну Дугарь отпустили под залог в мае прошлого года. В августе 2020-го из СИЗО вышла под домашний арест Юлия Кузьменко. Следствие по делу продолжается.