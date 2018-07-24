АТОвцив, подозреваемых в убийстве семьи кума Януковича, отдали под суд

Зятя, дочь и внука Валерия Шири жестоко замучили. Фото: Вголос

Прокуратура Донецкой области утвердила и направила в суд обвинительный акт по делу об убийстве родственников бывшего главы Великоновоселковской РГА Донецкой области, кума экс-президента Виктора Януковича Валерия Шири.

Подозреваются в преступлении трое ветеранов АТО, участников ОО "Внутренний корпус" Батальон "Донбасс", сообщила в своем Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Убитый мужчина был зятем Шири, женщина - дочерью, а парень - внуком.

Следствие установило, что злоумышленники, угрожая огнестрельным оружием, положили семью на пол, связали руки и по очереди зарезали мужа, жену и сына 1995 года рождения.

Потом забрали имущество семьи и скрылись с места убийства.

Преступникам грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Семью Валерия Шири убили в н.п. Великая Новоселка 6 декабря 2017. Перед смертью их пытали. 17 февраля 2018 суд Мариуполя арестовал троих подозреваемых.