Атака Путина на Украину: есть первые травмированные

В результате обстрела российскими войсками командно-диспетчерского пункта в Нежине на Черниговщине травмированы трое сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Такую информацию по состоянию на 06:30 сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
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Также известно о возгорании на складах боеприпасов в селе Ольшаница Белоцерковского района Киевской области, возгорании штаба Нацгвардии в Новых Петровцах. В Межгорье повреждена 39 Государственная пожарно-спасательная часть. Производится отвод личного состава.
Президент России Владимир Путин в 4 утра вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.
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