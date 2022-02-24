Атака Путина на Украину: есть первые травмированные

В результате обстрела российскими войсками командно-диспетчерского пункта в Нежине на Черниговщине травмированы трое сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Такую информацию по состоянию на 06:30 сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Автор: t.me/Pravda_Gerashchenko Киев, Оболонский район, ул. Днепроводская, 2

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Также известно о возгорании на складах боеприпасов в селе Ольшаница Белоцерковского района Киевской области, возгорании штаба Нацгвардии в Новых Петровцах. В Межгорье повреждена 39 Государственная пожарно-спасательная часть. Производится отвод личного состава.

Автор: t.me/Pravda_Gerashchenko 25-ДПРЧ тушит предмет, похожий на БПЛА

Президент России Владимир Путин в 4 утра вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.