Армия РФ прорывается на Сумщину: украинские войска держат оборону

Украинские военные ведут бой в направлении Сум. Фото: МВД

Пограничники, Вооруженные силы Украины и Нацгвардия вступили в бой с российскими оккупантами в окрестностях Сум.

Украинские военные держат оборону, сообщили в пресс-службе пограничников.

"По имеющейся информации РФ наступает со стороны Конотопа", - говорится в сообщении.

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По словам очевидцев, разбита военная часть в Ахтырке, город в дыму и огне, на центральной площади стоят вражеские войска. Жилищный сектор не пострадал.

Потери есть, о погибших пока информации нет. Информацию подтверждают в областной администрации.

По состоянию на 13.00 24 февраля вооруженные силы государства-агрессора РФ нанесли более 30 ударов крылатыми ракетами "Калибр", РСЗО, авиацией и артиллерией по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины. Противник продолжает наступление при поддержке армейской авиации с пересечением украинской границы на направлениях Армянск – Херсон, Чаплинка – Каховка. Также зафиксировали диверсионно-разведывательные группы в Бессарабском операционном районе и Черноморской операционной зоне. Группировка Объединенных сил перешла к ведению оборонительной операции.