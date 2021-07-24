 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 1764
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 270
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 81
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 8271
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 351
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 639
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 387
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 531
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1134
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 252
Фото
Все фото
4
5
4
6
9
Яркую розовую жидкость нашли на поле возле областного центра
Яркую розовую жидкость нашли на поле возле областного центра
Издевались постоянно: что рассказал освобожденный с привязи 7-летний мальчик
Издевались постоянно: что рассказал освобожденный с привязи 7-летний мальчик
Столкновение на железной дороге: новые фото аварии
Столкновение на железной дороге: новые фото аварии
Медики требовали взятки у ветеранов АТО/ООС за инвалидность
Медики требовали взятки у ветеранов АТО/ООС за инвалидность
В Киеве изъяли партию героина на более чем 1 млрд грн
В Киеве изъяли партию героина на более чем 1 млрд грн
Видео
Все видео
Зверские убийства для развлечения: 19-летних маньяков приговорили к пожизненному
Зверские убийства для развлечения: 19-летних маньяков приговорили к пожизненному
Танковые снаряды с полигона залетели в село и разорвались во дворах
Танковые снаряды с полигона залетели в село и разорвались во дворах
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
Пассажиры толкнули заглохший троллейбус прямо в Nissan: курьезное видео
Пассажиры толкнули заглохший троллейбус прямо в Nissan: курьезное видео
"Всадница правосудия" не просыхает" - показали видео другой ДТП с пьяной судьей Колегаевой
"Всадница правосудия" не просыхает" - показали видео другой ДТП с пьяной судьей Колегаевой
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 666
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1179
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 486
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1134
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 657
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 234
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
суббота, 24 июля 2021 14:44

Яркую розовую жидкость нашли на поле возле областного центра
4

1 Комментировать

В поле возле Ровно обнаружили лужи с розовым веществом
Фото: Национальная полиция
Полиция возбудила уголовное дело по факту загрязнения земель химическими веществами
В ГСЧС говорят, что это средство для борьбы с вредителями

В поле возле Ровно обнаружили лужи с розовым веществом.

Полиция возбудила уголовное дело по факту загрязнения земель химическими веществами, сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Следственно-оперативная группа на почве между паями, которые обслуживает один из агрохолдингов, обнаружила вещество. Специалисты отобрали образцы почвы для экспертиз.

В ГСЧС говорят, что это было сертифицированное средство для борьбы с вредителями. Класс опасности препарата - третий из существующих пяти. Но для людей это вещество якобы безопасное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли источник повышенной радиации в Киеве

По результатам исследований предоставят правовую квалификацию события.

В Черкассах разлилось 100 тыс. тонн жидких азотных удобрений. Об этом сообщает пресс служба ГУНП в Черкасской области. Предприятие с целью ликвидации утечки было перегружено жидкое удобрение с помощью грузовых автомобилей в другой резервуар. Пятна завернули землей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Яркую розовую жидкость нашли на поле возле областного центра». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Зверские убийства для развлечения: 19-летних маньяков приговорили к пожизненному

Самое читаемое
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
 Просмотров: 10674
&quot;Спим на базаре, моемся в мисках&quot; - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
5
 Просмотров: 8271
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 7974
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
 Просмотров: 6777
Археолог высоко в горах нашел новое чудо света
Археолог высоко в горах нашел новое чудо света
 Просмотров: 4599
Происшествия
В Кривом Роге загорелся дом престарелых: известно есть ли пострадавшие
В Кривом Роге загорелся дом престарелых: известно есть ли пострадавшие Просмотров: 45
Наводнения в Германии: в стране вновь прогнозируют непогоду
Наводнения в Германии: в стране вновь прогнозируют непогоду Просмотров: 99
Зверские убийства для развлечения: 19-летних маньяков приговорили к пожизненному
Зверские убийства для развлечения: 19-летних маньяков приговорили к пожизненному
 Просмотров: 1125
Обнаженный мужчина посреди улицы напал на прохожую: как закончилось ночное приключение
Обнаженный мужчина посреди улицы напал на прохожую: как закончилось ночное приключение Просмотров: 792
Обьявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Какие области под угрозой
Обьявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Какие области под угрозой Просмотров: 81
Больше всего комментируют
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
3
Соратник Авакова ушел из МВД
2
Россия спутала ЕСПЧ с шоу на кремлевском телевидении - Малюська
2
Белый дом назовет кандидатов на должность посла в Украине
1
"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель
Голосов: 1088
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть