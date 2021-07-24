Яркую розовую жидкость нашли на поле возле областного центра

Фото: Национальная полиция

В поле возле Ровно обнаружили лужи с розовым веществом.

Полиция возбудила уголовное дело по факту загрязнения земель химическими веществами, сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Следственно-оперативная группа на почве между паями, которые обслуживает один из агрохолдингов, обнаружила вещество. Специалисты отобрали образцы почвы для экспертиз.

В ГСЧС говорят, что это было сертифицированное средство для борьбы с вредителями. Класс опасности препарата - третий из существующих пяти. Но для людей это вещество якобы безопасное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли источник повышенной радиации в Киеве

По результатам исследований предоставят правовую квалификацию события.

В Черкассах разлилось 100 тыс. тонн жидких азотных удобрений. Об этом сообщает пресс служба ГУНП в Черкасской области. Предприятие с целью ликвидации утечки было перегружено жидкое удобрение с помощью грузовых автомобилей в другой резервуар. Пятна завернули землей.