Аресты чиновников Минобороны: задержали производителя бронежилетов

Задержали предпринимателя Юрия Евтушенко. Фото: ОПК

26 ноября Государственное бюро расследований задержало владельца компании, производившей бронежилеты, по фактам закупки которых прошли аресты чиновников Минобороны.

В Facebook об этом написал главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"Сегодня Государственное бюро расследований задержало владельца компании "Темп-3000" - производителя бронежилетов "Корсар" Юрия Евтушенко. Ему предъявлено подозрение по пункту 4 статьи 190 - мошенничество в особо крупных размерах или в составе организованной группы.

Задержание произведено в рамках расследования дела о закупках бронежилетов в Минобороны, по которому ранее задержали группу сотрудников МО и начальника главного управления генерал-майора Марченко.

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28-го ноября будет суд по мере пресечения для группы офицеров во главе с Дмитрием Марченко. Считаю, что на период следствия офицеры ВСУ должны находиться на свободе, вероятность их побега отсутствует. Завтра напишу обо всей этой истории", - написал он.

11 ноября Печерский суд избрал генерал-майору Марченко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога в 76 млн грн. 13 ноября суд избрал меры еще для трех подозреваемых. В частности, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. 15 ноября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения последнем фигуранту "дела бронежилетов" Михаилу Каморянскому в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью залога в размере 76 млн 840 тыс. грн.