Арестованный мужчина убежал из суда

На Киевщине ищут азербайджанца. Фото: Национальная полиция

В нескольких районах Киевщины ловят арестованного уроженца Азербайджана.

Он сбежал из-под стражи в Ирпенском городском суде. Объявили проведение специальной полицейской операции, сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Отделом полиции №2 Бучанского районного управления полиции разыскивается арестован Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы 1973 года, уроженец Азербайджана", - говорится в сообщении.

План перехвата объявили в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Целились в женщину: двое преступников устроили на кладбище стрельбу

Мужчине на вид 40-45 лет, был одет в белую футболку и черные штаны.

В Киеве вооруженный мужчина стрелял в рабочих ремонтной бригады дорожного-эксплуатационного управления Печерского района. Ранен один рабочий.