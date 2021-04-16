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пятница, 16 апреля 2021 11:21

Арестовали участника, которого подозревают в истязании Луценко и Вербицкого

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Арестовали участника, которого подозревают в истязании Луценко и Вербицкого
Взят под стражу еще один подозреваемый по делу Луценко и Вербицкого. Фото: 5.ua

По процессуальному руководству прокуроров Офиса Генерального прокурора установлено еще одно лицо, причастное к похищению, незаконному лишению свободы и пыткам Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Гражданину уже сообщили о подозрении о незаконных действиях, повлекших тяжкие последствия - смерть человека, сообщается на сайте Генерального прокурора.

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По данным следствия, гражданин, действуя в составе группы, в которую также входили члены преступной организации, 21 января 2014 года похитил из помещения Александровской клинической больницы Киева участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. А в дальнейшем, после вывоза пострадавших в лес, принял участие в их незаконном лишении свободы и пытках.

Следственным судьей Печерского районного суда г. Киева к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

Досудебное расследование в уголовном производстве ведется следователями центрального аппарата ГБР при оперативном сопровождения Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств преступлений и лиц, их совершивших.

Государственное бюро расследований завершило расследование убийства Юрия Вербицкого и похищение и пытки Игоря Луценко во время событий "Революции Достоинства".

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Дата
16
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