Арестовали киевлянина, который платил за развращение детей

Мужчина предлагал 500 евро за секс с ребенком. Фото: полиция

Полиция задержала 42-летнего киевлянина, который снимал детское порно и развращал детей.

Его жертвами стали девочки в возрасте 9-10 лет, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Мужчина предлагал проституткам за деньги вербовать несовершеннолетних для оказания сексуальных услуг.

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Злоумышленника задержали во время очередной попытки развратить ребенка. Хотел договориться с матерью малолетней девочки из Одессы. За половой акт с ребенком предлагал 500 евро.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В селе Горенка Киево-Святошинского района Киевской области полиция задержала иностранца за развращение 14-летней девушки. Несовершеннолетняя сама обратилась в полицию.