Арендатор жестоко расправился с сыном владелицы квартиры

В Одесской области наниматель зарезал 42-летнего сына хозяйки квартиры. Фото - Прокуратура Одесской области

В селе Шабо Одесской области наниматель зарезал 42-летнего сына хозяйки квартиры.

Пострадавший скончался на месте преступления от острой кровопотери из-за ранения предплечья и шеи, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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"Наниматель комнаты поссорился с 63-летней хозяйкой квартиры. Во время конфликта к ним вышел сын женщины, чтобы защитить. В это время нападавший схватил нож и подрезал арендодательницу и ее 42-летнего сына. Затем нападавший выбежал из квартиры и скрылся в неизвестном направлении", - сообщили в прокуратуре.

Мужчину задержали местные правоохранители. 52-летний подозреваемый в убийстве неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также находится в розыске полиции за разбой.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

В Харькове осудили 52-летнего мужчину, который забил своего товарища до смерти. На убийство пошел за коммунальных долгов. Хозяин квартиры пригласил своего друга, который находился в розыске, пожить у него. Мужчины неоднократно выясняли отношения и ссорились из-за финансовых вопросов. На этот раз квартирант решил больше не спорить. Мужчина взял топор и обухом ударил потерпевшего по голове. После того, как хозяин упал, злоумышленник продолжил его избивать. Уже мертвому вонзил нож в сердце. После совершенного харьковчанин скрывался. Однако недолго.