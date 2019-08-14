Апелляция Зайцевой-Дронова: судьи объявили решение

Приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову оставили без изменений. Фото - 057.ua

Судьи Апелляционного суда Харькова объявили решение на рассмотрение апелляции Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Они оспаривали приговор по делу масштабной аварии на улице Сумской.

Суд не удовлетворил обе апелляции. Судья постановил взыскать по 450 тыс. грн с каждого.

Изменения, касающиеся апелляции Зайцевой - вместо соотношения 30-70 в исках будет 50-50.

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Елена Зайцева и Геннадий Дронов проходили обвиняемыми по делу о масштабной ДТП на улице Сумской. Оба получили по 10 лет тюрьмы. В апелляции водитель авто, которое раздавило 6 человек на тротуаре, просила 5 пять лет условного срока. Другой осужденный хотел, чтобы его оправдали, ведь виновным в аварии себя не считает.

ДТП на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове произошло в октябре 2017-го. В результате столкновения двух автомобилей погибли 6 пешеходов. Суд признал виновными обоих водителей, Елену Зайцеву и Геннадия Дронова. Приговор по делу - 10 лет для обоих обвиняемых - судья Киевского райсуда Виктор Попрас объявил 26 февраля 2019-го. Оба обвиняемые обжаловали приговор.