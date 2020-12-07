Антоненко оставили под стражей

Военного и музикатна Андрея Антоненко арестовали в декабре прошлого года. Он - один из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016-го. Фото: tyzhden.ua

Ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, оставили под стражей.

Такое решение вынес сегодня, 7 декабря, Апелляционный суд Киева.

Сторона защиты отмечала, что прокуратура не доказала и не обосновала риски, указанные в предыдущем ходатайстве о продлении ареста. А именно - риск побега, сокрытия и давления на свидетелей и потерпевших. Адвокаты просили суд отменить решение Шевченковского суда и не избирать Антоненко вообще меру пресечения.

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Антоненко хотели взять на поруки почти 2 десятка человек. В зале суда и под зданием собралось около сотни человек, которые требовали освободить Андрея Антоненко из-под стражи. Сам обвиняемый заявил, что не собирается скрываться и будет выполнять возложенные на него обязательства, в случае изменения меры пресечения.

Прокуроры в свою очередь просили оставить Антоненко под стражей. Это ходатайство суд поддержал.

13 декабря в прошлом году Печерский районный суд в Киеве выбрал меры пресечения музыканту и добровольцу Андрею Антоненко, детскому кардиохирургу и волонтерке Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь. Их подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" 44-летнего Павла Шеремета. Его взорвали по дороге на работу 20 июля 2016-го в автомобиле, принадлежавшем гражданской жене Елене Притуле. Взрывчатку к днищу машины прикрепили ночью. Имена подозреваемых полиция назвали 12 декабря прошлого года. На брифинге были руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский.