Антоненко изменили меру пресечения

Подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета военному и музыканту Андрею Антоненко смягчили меру пресечения.

Круглосуточный домашний арест заменили на ночной. Такое решение сегодня, 27 сентября, вынес Шевченковский райсуд Киева.

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"Дождались радостной новости! Андрей - ночной домашний", - написала в Facebook другая фигурантка дела Яна Дугарь и опубликовала совместное фото с Антоненко.

В комментариях пишут, что сфабрикованное дело рассыпается. И желают Андрею правосудия и победы.

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года - его взорвали в автомобиле. 12 декабря 2019-го в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Антоненко освободили под домашний арест в апреле этого года после 505 дней в следственном изоляторе. Кузьменко отпустили под домашний арест в августе прошлого года, она провела более семи месяцев в тюрьме. Дугарь с самого начала держали под ночным домашним арестом, а в прошлом году суд снял с нее электронный браслет.

Все трое отрицают причастность к убийству. С 2020 года этим делом занимается суд.