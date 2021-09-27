Антоненко изменили меру пресечения

 
Ексклюзивы
1/5
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 900
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 675
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 1989
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - самые поразительные фото за неделю
Просмотров: 954
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 1152
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 405
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 4446
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 3375
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 225
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 243
Фото
Все фото
5
3
5
6
8
Конструкторское бюро в Днепре выполняло заказы из России
Конструкторское бюро в Днепре выполняло заказы из России
Врач выдавала пациентам Covid-сертификаты без вакцинации
Врач выдавала пациентам Covid-сертификаты без вакцинации
С реки выловили Volkswagen с водителем в салоне
С реки выловили Volkswagen с водителем в салоне
Украинцы разбились в Венгрии
Украинцы разбились в Венгрии
От ручных гранат до станковых пулеметов: мужчина держал в гараже арсенал оружия
От ручных гранат до станковых пулеметов: мужчина держал в гараже арсенал оружия
Видео
Все видео
Концерт не удался: харьковского скрипача кулаками сгоняли с крыши троллейбуса
Концерт не удался: харьковского скрипача кулаками сгоняли с крыши троллейбуса
Годовщина трагедии Ан-26: друзья сняли трогательное видео в память о погибших
Годовщина трагедии Ан-26: друзья сняли трогательное видео в память о погибших
Сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина"
Сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина"
Двух полицейских расстреляли во время патрулирования
Двух полицейских расстреляли во время патрулирования
Россия устроила провокацию во время украинских военных учений
Россия устроила провокацию во время украинских военных учений
Интервью
1/5
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 252
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3294
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 792
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2673
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1332
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 504
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
понедельник, 27 сентября 2021 15:47

Антоненко изменили меру пресечения

  Комментировать

Подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета военному и музыканту Андрею Антоненко смягчили меру пресечения.

Круглосуточный домашний арест заменили на ночной. Такое решение сегодня, 27 сентября, вынес Шевченковский райсуд Киева.

Автор: facebook.com/Яна Дугарь
  одозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрей Антоненко и Яна Дугарь
одозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрей Антоненко и Яна Дугарь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Антоненко обвенчался с женой. Дугарь была свидетелем

"Дождались радостной новости! Андрей - ночной домашний", - написала в Facebook другая фигурантка дела Яна Дугарь и опубликовала совместное фото с Антоненко.

В комментариях пишут, что сфабрикованное дело рассыпается. И желают Андрею правосудия и победы.

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года - его взорвали в автомобиле. 12 декабря 2019-го в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Антоненко освободили под домашний арест в апреле этого года после 505 дней в следственном изоляторе. Кузьменко отпустили под домашний арест в августе прошлого года, она провела более семи месяцев в тюрьме. Дугарь с самого начала держали под ночным домашним арестом, а в прошлом году суд снял с нее электронный браслет.

Все трое отрицают причастность к убийству. С 2020 года этим делом занимается суд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Антоненко изменили меру пресечения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
сентября

В Киеве начали расстреливать евреев

Самое читаемое
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
4
 Просмотров: 29323
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
15
 Просмотров: 12105
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
Гороскоп на неделю: кто откроет в себе суперспособности
 Просмотров: 8064
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
Не прощается с летом - Вероника Белик посветила прелестями в крошечном бикини
6
 Просмотров: 6381
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка Просмотров: 6345
Происшествия
Конструкторское бюро в Днепре выполняло заказы из России
Конструкторское бюро в Днепре выполняло заказы из России
5
 Просмотров: 126
Умерла вторая пострадавшая страшного ДТП с мусоровозом
Умерла вторая пострадавшая страшного ДТП с мусоровозом Просмотров: 270
С украинского политзаключенного в Беларуси пытками выбивали "признание"
С украинского политзаключенного в Беларуси пытками выбивали "признание" Просмотров: 108
Генпрокуратура выяснила причину взрыва боеприпасов в Калиновке
Генпрокуратура выяснила причину взрыва боеприпасов в Калиновке Просмотров: 486
Мариупольца осудили за пропаганду войны в соцсети
Мариупольца осудили за пропаганду войны в соцсети Просмотров: 144
Больше всего комментируют
3
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3
Дело "вагнеровцев": Бутусова вызывает председатель ВСК
2
Закон об олигархах является элементом узурпации власти Зеленским - Рябошапка
1
В "Слуге народа" Разумкова сравнили с "печальной девочкой"
1
В Киеве начали расстреливать евреев
Голосов: 48
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть