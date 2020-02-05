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среда, 05 февраля 2020 13:29

Яне Дугарь продлили меру пресечения

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Яне Дугарь продлили меру пресечения
Военной медсестре Яне Дугарь продолжили ночной домашний арест. Фото - РБК

Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета военной медсестре Яне Дугарь продолжили ночной домашний арест.

Такое решение вынес судья Печерского райсуда Киева Виталий Писанец 5 февраля.

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Мера пресечения будет действовать до 4 апреля. Дугарь не может покидать место жительства с 20:00 до 7:00.

При этом сторона защиты просила отменить домашний арест Дугарь.

Слушания о продлении меры пресечения Яне Дугар началось в нерабочее время 3 февраля. Защита заявила ходатайство об отводе прокурора по делу Сергея Зузака. В заседании был объявлен перерыв до следующего дня и ходатайство адвоката не удовлетворили. 4 февраля защита ходатайствовала об отводе судьи, но ходатайство также осталось без удовлетворения.

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