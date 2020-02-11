Яне Дугарь назначили психиатрическую и почерковедческую экспертизы

Военной медсестре Яне Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы. Фото - Корреспондент

Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, военной медсестре Яне Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы.

Постановления о назначении этих экспертиз защите не предоставили, сообщил в Facebook адвокат Дугарь Виталий Коломиец.

"По делу Шеремета по Яне Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы. Постановления нам не предоставили, поэтому сторона защиты не может принять решение об участии или неучастии в этих процессуальных действиях", - написал Коломиец.

Цель таких исследований защите также неизвестна.

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"Поскольку контактов между Дугарь и Антоненко ни в мессенджерах, ни в социальных сетях, ни по телефону или электронной почте не обнаружено, мы надеемся, что следствие не проверяет версию связи Антоненко и Дугарь через Укрпочту по отправке отчетов по результатам "разведки" местоположения одной из 220 камер. И почерковедческая экспертиза им надо для чего-то другого в рамках предмета доказывания. Хотя, все может быть", - отметил Коломиец.

В опубликованном им скане постановления старшего следователя полиции Василия Бирка от 10 февраля отмечается, что образцы почерка Дугарь необходимые для проведения экспертного исследования.

Яна Дугарь прошла экспертизу на полиграфе. Ее проводили в Украинском бюро психофизиологических исследований и безопасности. Она показала ее непричастности к преступлению.