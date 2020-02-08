Яна Дугарь прошла полиграф: обнародовали результаты

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета военный медик Яна Дугар прошла экспертизу на полиграфе. Фото - УНИАН

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета военный медик Яна Дугарь прошла экспертизу на полиграфе.

Экспертизу проводили в Украинском бюро психофизиологических исследований и безопасности. Она показала ее непричастность к преступлению. Об этом сообщили адвокаты подозреваемой, передает телеграмм канал PavlovskyNews.

"Вопрос: осуществляла ли Яна Дугар любое наблюдение по месту передвижения журналиста Павла Шеремета? Категорический ответ - 99,6%" нет ", - процитировали один из примеров исследования адвокаты.

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Также адвокаты привели пример другого вопроса, который был поставлен Дугарь.

"Обсуждала ли Дугарь Яна Сергеевна с Антоненко Андреем подготовку и совершении убийства журналиста Павла Шеремета? 99,9%, что не делала", - сообщили правозащитники.

По их мнению, данные этой экспертизы позволят поставить точку в этом политическом деле.

Подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продлили меры предосторожности. Ветерана АТО и музыканта 41-летнего Андрея Антоненко и детского кардиохирурга 40-летнюю Юлию Кузьменко оставили в СИЗО. Военную медсестру 26-летнюю Яну Дугарь - под ночным домашним арестом. Антоненко, по версии следствия, был организатором группы по ликвидации Шеремета. Дугарь проводила разведку недалеко от места убийства, а Кузьменко привела в действие взрывчатку под автомобилем журналиста в июле 2016 года.