Ялту затопило, есть пострадавшие

В Ялте ливень затопил улицы города. Фото: nevnov.ru

В Ялте в Крыму после ливня оказались обесточенными 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередачи.

2,7 тыс. человек остались без электроснабжения, сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго".

"В Большой Ялте непогода привела к технологическим нарушениям в сетях. По состоянию на 12:00 18 июня обесточены 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередачи 6-10 кВ, всего без электроснабжения - около 2,7 тысячи потребителей", - говорится в сообщении ведомства.

Ситуация в оккупированном городе остается критической. Затопило все переходы на улицах.

Восемь человек пострадали. Один получил перелом лодыжки. Его прооперировали. Семеро получили мелкие травмы.

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Сейчас дождь в Ялте прекратился. В городе выпало более 135 мм осадков. Подобная ситуация была около 100 лет назад.

В оккупированной Ялте после длительных дождей вышла из берегов река Водопадная. Город может полностью остаться без электроснабжения. Сильный дождь пойдет в городе весь день. Появилась угроза схода селей.