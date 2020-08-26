Алкоголь в 1,5 раза превышал норму: новые подробности о майоре, искалечившем курсанток

В крови майора ВСУ, который в Киеве переехал трех курсанток, обнаружили 2,9 промилле алкоголя. Это превышает норму почти в 1,5 раза.
Сейчас майор находится в СИЗО, ему вручили ходатайство о подозрении. Об этом на брифинге сообщил заместитель военного прокурора Киевского гарнизона Иван Шнуренко.
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"Сообщено о подозрении по статье нарушение Правил безопасности дорожного движения и вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Оно будет рассматриваться следственным судьей Шевченковского суда Киева. Когда - пока не известно", - сообщил Иван Шнуренко.
Больше деталей в военной прокуратуре не разглашают.
Военного, который сел пьяный за руль собственного автомобиля Toyota и искалечил трех 23-летних курсанток в Киеве, зовут Владимир Холодный. Ему 46 лет, родом из Прилук Черниговской области. Имеет звание майора. Участвовал в АТО на Донбассе.
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