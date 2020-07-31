Активистку облили кислотой

Автор: facebook.com/Виктор Гандзюк Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года. Была советницей городского головы Херсона, выполняла обязанности управляющей делами исполкома

31 июля в позапрошлом году херсонскую проукраинскую активистку, помощницу городского головы 33-летнюю Екатерину Гандзюк облили кислотой.

Нападение произошло, когда около 08:30 чиновница вышла из дома. К ней подбежал мужчина лет 20-25 и выплеснул ей в лицо какую-то жидкость. Позже выяснилось, что это был литр серной кислоты. Екатерина получила химические ожоги свыше 30% тела: головы, лица, левой руки и ноги, передней части грудной клетки, левого глаза. Ее госпитализировали в реанимацию. Через сутки перевели на лечение в столицу. Предоставили государственную охрану. Она перенесла 14 операций. После 3 месяцев лечения умерла.

Автор: facebook.com/Виктор Гандзюк На Екатерину Гандзюк напали возле ее дома - злоумышленник вылил на нее литр серной кислоты. Последнее селфи из столичной больницы Екатерина сделала 1 ноября 2018 года

За умышленное убийство были задержаны и осуждены 5 исполнителей. Приговоры вступили в силу 18 июля 2019 года. Координатора нападения Сергея Торбина приговорили к 6,5 года лишения свободы, непосредственного исполнителя Никиту Грабчука - до 6 лет тюрьмы. Участники Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили по 4 года, а Виктор Горбунов - 3 года лишения свободы. Все признали вину.

Автор: УНИАН Екатерина Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела: головы, лица, левой руки и ноги, передней части грудной клетки, левого глаза. Она перенесла 14 операций

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Заказчиком расправы называют Владислава Мангера. Он - председатель Херсонского областного совета. Организовывать нападение ему помогал лидер преступной группировки "Москал" Алексей Левин, по версии следствия. Благодаря посреднику Игорю Павловскому, привлекли к преступлению бывшего военного Сергея Торбина, а он - 4 товарищей.

Следствие по Мангеру и Левину приостанавливали в связи с розыском последнего. После экстрадиции Левина из Болгарии - возобновили.

Автор: ТСН Генпрокуратура обнародовала возможную схему убийства Екатерины Гандзюк

Павловский пошел на сделку со следствием и рассказал об организаторах и заказчиках. Дело в отношении него почти год слушается в Приморском райсуде Одессы, но мужчина по разным причинам отсутствует на заседаниях. Поэтому их откладывают.

Обвинительный акт по Мангеру и Левину передали в суд в конце июля. Но оба не признают вину. Оба фигуранта находятся под стражей. Срок меры пресечения для Владислава Мангера продлен до 11 сентября 2020 года, а Левина - до 24 августа 2020-го.

17 июня Екатерине Гандзюк должно было исполниться 35 лет. В тот же день в Печерском райсуде столицы рассматривали изменение меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру. Следователи подали ходатайство об аресте Мангера вместо пребывания под залогом. Мангер пытался спрятаться в кардиоцентре, ссылаясь на проблемы с сердцем. Но независимая экспертиза показала, что подозреваемый здоров и может участвовать в судебном заседании, куда его и доставили под конвоем.