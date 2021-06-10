Активиста обвинили в умышленном убийстве нападавшего

Общественный активист Сергей Стерненко год находится под следствием. Его обвиняют в незаконном ношении холодного оружия и умышленном убийстве. Фото: facebook.com/sternenko

В прошлом году 11 июня следователи Службы безопасности объявили подозрение общественному активисту Сергею Стерненку. Его обвиняют в незаконном ношении холодного оружия и умышленном убийстве 29-летнего Ивана Кузнецова.

Речь идет о событиях 24 мая 2018-го. Сергей с девушкой возвращались домой. Недалеко от дома на него напали двое мужчин. В схватке Стерненко смертельно ранил Кузнецова. Сам получил сотрясение мозга, травму руки, потерял много крови. Второго нападавшего - 30-летнего Александра Исайкла задержали через несколько часов. Имел легкие и средней тяжести ножевые ранения. По делу проходил как свидетель. В мае прошлого года сбежал за границу. Живет в России, по неофициальным данным. Дело против нападавших на Стерненко - закрыли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Решение доказывает произвол суда первой инстанции: все о деле Стерненка-Демчука

15 июня Шевченковский районный суд Киева отправил Стерненка под круглосуточный домашний арест. Активист с адвокатами пытался обжаловать такое решение в апелляционном суде 3 июля. Ряд нардепов хотели взять Стерненка на поруки. Но решение суда первой инстанции оставили без изменений. 29 января этого года эту меру отменили, поскольку суд передал Стерненка на поруки народного депутата от "Голоса" Роману Лозинскому.

Дело рассматривается в Приморском райсуде Одессы. Сейчас на стадии допроса свидетелей. В частности, в заседании 4 июня суд заслушал свидетелей - девушку Стерненка Наталью Усатенко и соседку, которая видела схватку с балкона квартиры. А также Ольгу Кузнецову - жену погибшего Ивана Кузнецова, которая проходит по делу как потерпевшая.

Следующее судебное заседание по делу назначено на сегодня, 11 июня. Судьи допросят еще нескольких свидетелей, в том числе мужчину, который помогал раненому во время нападения Стерненку остановить кровь.

Если вину активиста докажут - могут посадить на 15 лет.

Сергей Стерненко родился в селе Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области в семье учительницы и военного. В 2014-м был участником одесского евромайдана, три года возглавлял областное отделение "Правого сектора". Руководитель общественной организации "Неравнодушные", один из основателей "Народной люстрации" в Одессе. Протестовал против незаконных застроек, выступлений пророссийских артистов. Критиковал деятельность местных властей и полиции Одессы. Из дома ушел в 18. В незапрещенной тогда социальной сети "ВКонтакте" раскручивал группы и зарабатывал около $1 тыс. в месяц. Выучился на юриста, работает по специальности.