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понедельник, 24 мая 2021 05:45

Активист зарезал нападавшего

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Активист зарезал нападавшего
24 мая 2018-го в Одессе напали на главу общественной организации "Неравнодушные" Сергея Стерненка. Злоумышленников были двое. Одного из них Сергей смертельно ранил ножом в живот. Фото: facebook.com/sternenko

Три года назад 24 мая в Одессе напали на председателя общественной организации "Неравнодушные" Сергея Стерненка.

Он с девушкой возвращались домой. Недалеко от дома на него напали двое мужчин. В схватке Стерненко смертельно ранил одного. Сам получил сотрясение мозга, травму руки, потерял много крови. Его прооперировали.

В схватке погиб 29-летний Иван Кузнецов. Работал охранником в пригороде Одессы - поселке Совиньон. 10 лет назад служил срочником в 25-й бригаде в Новомосковске Днепропетровской области. Второго нападавшего Александра Исайкла задержали через несколько часов. Имел легкие и средней тяжести ножевые ранения. В деле фигурировал как свидетель. После допроса в полиции его отпустили. Это было третье нападение на Стерненка в течение четырех месяцев.

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Дело расследовали два года. Сначала действия нападавших квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия. Позже уголовное производство закрыли. А Сергею 11 июня в прошлом году объявили подозрение в умышленном убийстве.

Почти год Стерненко и его адвокаты доказывают, что убивать он не хотел. То была самозащита. В СБУ отрицают. Говорят, он всадил нож в сердце Кузнецову, когда тот убегал.

15 июня Сергея отправили под круглосуточный домашний арест. В январе этого года его отпустили на поруки народного депутата от "Голоса" Романа Лозинского.

Судебный процесс продолжается. Когда будет приговор - пока неизвестно.

1 мая 2018 года при нападении Сергею Стерненку выстрелили в затылок. После выстрела он побежал за нападавшим - в результате он был схвачен. При задержании он также стрелял у очевидцев.

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Дата
24
мая

Активист зарезал нападавшего

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